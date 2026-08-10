Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Nepal, ritrovati corpi cinque alpinisti dispersi dopo valanga a novembre: tra loro due italiani

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono stati ritrovati i corpi dei cinque alpinisti, tra i quali i due italiani Markus Kirchler e Marco Di Marcello, che furono travolti da una valanga su una delle vette della catena dell’Himalaya in Nepal, a novembre dello scorso anno, e che risultavano ancora dispersi. A darne notizia sui social Dreamers Destination Treks and Expedition: “I cinque alpinisti che sono scomparsi nell’avvallamento di Yalung il 3 novembre 2025 sono stati ritrovati da circa 5.400 metri nella regione di Rolwaling, domenica mattina. La missione di recupero è stata coordinata in modo congiunto da Dreamers Destination Treks e Wilderness Outdoor, con Phurba Tenjing sherpa, un alpinista locale di Rolwaling e detentore del record mondiale Guinness, che guidava l’operazione di recupero”, informa Dreamers Destination Treks and Expedition esprimendo le “più sincere condoglianze alle famiglie”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sinner non gioca, ma sale nel ranking: ecco perché ha allungato su Alcaraz

19 Maggio 2026

Una fiaccolata per Leone, il gattino morto dopo la tortura

12 Dicembre 2023

Ex parlamentare Lusetti e moglie su caso Claudia Conte: “Noi separati dal 2018”

3 Aprile 2026

Accordo Italia-Albania sui migranti, Cei: “Una resa, Parlamento lo fermi”

8 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno