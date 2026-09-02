Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Vibo Valentia, esplosione nel B&b: morta anche la bimba di 10 anni dopo il papà e la mamma

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E’ morta – nel reparto Grandi ustioni del Policlinico di Bari – la bambina di 10 anni, di nazionalità slovena gravemente ferita nell’esplosione avvenuta a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, il 25 agosto scorso in un b&b e a causa del quale il 27 agosto successivo a Palermo è morto il padre,
Yamnik Cobolt Petra

, 48 anni.
 

Ieri è deceduta anche la moglie 44enne dell’uomo e madre della piccola, ricoverata a Catania. La famiglia era in vacanza in Italia. La deflagrazione è stata provocata probabilmente da una bombola di gas. Nella struttura era divampato un incendio con il crollo parziale del pianoterra.  

 

Anche il sindaco di Mileto si è stretto al dolore per la morte della madre e del padre condividendo ieri una nota: “Esprimo il mio cordoglio più profondo per il decesso della signora Petra, moglie e madre della piccola Ema, rimasta gravemente ferita nell’esplosione verificatasi a Mileto. Purtroppo il bilancio si aggrava e la situazione diventa sempre più tragica”, ha scritto Salvatore Fortunato Giordano. “Il fatto ci addolora ma purtroppo le lesioni riportate nello scoppio erano evidentemente tanto gravi che i medici nulla hanno potuto”, ha aggiunto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Terremoto in Indonesia, sisma di magnitudo 6.2 colpisce l’est

3 Luglio 2026

Salta i tornelli della metro e invita i follower a farlo: avviso orale del Questore all’influencer

29 Agosto 2026

Aryna Sabalenka trionfa a Miami, Gauff sconfitta 2-1 in finale

29 Marzo 2026

Anzio, mobilitazione di “Uniti per l’ambiente” contro le centrali Biogas

7 Ottobre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno