Vibo Valentia, esplosione nel B&b: morta anche la bimba di 10 anni dopo il papà e la mamma

(Adnkronos) – E’ morta – nel reparto Grandi ustioni del Policlinico di Bari – la bambina di 10 anni, di nazionalità slovena gravemente ferita nell’esplosione avvenuta a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, il 25 agosto scorso in un b&b e a causa del quale il 27 agosto successivo a Palermo è morto il padre,

Yamnik Cobolt Petra

, 48 anni.



Ieri è deceduta anche la moglie 44enne dell’uomo e madre della piccola, ricoverata a Catania. La famiglia era in vacanza in Italia. La deflagrazione è stata provocata probabilmente da una bombola di gas. Nella struttura era divampato un incendio con il crollo parziale del pianoterra.

Anche il sindaco di Mileto si è stretto al dolore per la morte della madre e del padre condividendo ieri una nota: “Esprimo il mio cordoglio più profondo per il decesso della signora Petra, moglie e madre della piccola Ema, rimasta gravemente ferita nell’esplosione verificatasi a Mileto. Purtroppo il bilancio si aggrava e la situazione diventa sempre più tragica”, ha scritto Salvatore Fortunato Giordano. “Il fatto ci addolora ma purtroppo le lesioni riportate nello scoppio erano evidentemente tanto gravi che i medici nulla hanno potuto”, ha aggiunto.

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