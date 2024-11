Terremoto a Ballando con le stelle: la Rai lo mette alla porta. Chi è stato cacciato

Clamorosa decisione della Rai che lascia a casa un maestro della trasmissione ad un passo dalla finale. Chi è la concorrente rimasta sola.

A poche settimane dalla finalissima di Ballando con le stelle 2024, scoppia la bufera nel programma di Milly Carlucci, costretta, insieme alla Rai, a correre ai ripari per evitare ulteriori discussioni e polemiche. Tutto è accaduto dopo la messa in onda della puntata del 23 novembre 2024 durante la quale c’è stato un acceso scontro tra uno dei maestri e la giuria. A scatenare tutto è stata una battuta di Selvaggia Lucarelli che non è stata affatto gradita dal maestro, in quel momento davanti alla giuria insieme alla sua concorrente.

In seguito allo scontro e all’abbandono dello studio da parte del maestro, la Rai, insieme alla produzione di Ballando con le stelle, ha preso una decisione irrevocabile che comporta anche importanti cambiamenti nel cast ad un passo dalla finale, in programma sabato 21 dicembre.

Ballando con le stelle 2024: chi è stato cacciato

La Rai ha deciso di mandare via da Ballando con le stelle uno dei maestri più amati dal pubblico. La decisione è ufficiale ed è stata diffusa da un comunicato. “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti”.

La decisione è arrivata dopo lo scontro avvenuto da Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli durante la puntata di sabato 23 novembre. Al termine dell’esibizione con Federica Pellegrini, si è presentata davanti alla giuria per ascoltare il giudizio. Selvaggia Lucarelli, prima di esprimere il proprio voto, ha così commentato: «Che dire. Sarà una coincidenza, ma stasera è stata eliminata Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Angelo e Federica Pellegrini. Angelo hai dato il meglio di te stasera». Una battuta che non è stata presa bene da Angelo Madonia che ha sottolineato quanto sia stata importante la sua presenza nella crescita della Pellegrini.

«Ma non fare il rosicone!». A quel punto il ballerino ha perso le staffe: «Qui la rosicona sei tu! Mi dispiace dirlo, ma la rosicona sei te. Sei tu che menzioni altre persone. Tu hai parlato di questo argomento». Poi l’uscita dallo studio e il non ritorno neanche durante l’assegnazione del tesoretto. Da qui, la scelta della Rai di mettere fini al rapporto professionale con il maestro.