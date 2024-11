Ballando con le Stelle, scintille dietro le quinte tra Lucarelli e Madonia: c’entra Sonia Bruganelli

Cosa è successo dietro le quinte post gara di Ballando: scintile tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli, c’entra Sonia Bruganelli.

La puntata di Ballando Con Le Stelle trasmessa ieri sera su Rai 1 ha regalato momenti di alta tensione, culminati in una discussione che ha coinvolto la giurata Selvaggia Lucarelli e il ballerino Angelo Madonia, quest’ultimo in gara con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

L’episodio non solo ha acceso gli animi in studio ma ha anche generato conseguenze nel backstage, dove si sono sviluppati ulteriori retroscena.

Ballando, polemiche post gara, cosa è successo

Durante la serata, dopo l’esibizione della coppia formata da Madonia e Pellegrini, Selvaggia Lucarelli ha lanciato una battuta che non è stata gradita dal ballerino. La giurata ha infatti commentato come, a seguito dell’uscita di Sonia Bruganelli dal programma, la performance della coppia sembrasse finalmente “sbocciare”. Questa osservazione ha provocato una reazione stizzita da parte di Madonia e ne è scaturito un vivace scambio di opinioni tra i due.

Nonostante gli sforzi della conduttrice Milly Carlucci nel tentativo di distendere l’atmosfera deviando il discorso su altri argomenti, il clima in studio è rimasto teso. A complicare ulteriormente le cose ci si è messo Alberto Matano durante la consegna del tesoretto, rivelando che Federica Pellegrini aveva apparentemente lasciato lo studio a causa dell’accaduto. Tuttavia, la nuotatrice era ancora presente nel backstage e si è prontamente fatta avanti per chiarire la situazione.

Contrariamente a quanto annunciato da Matano, Pellegrini non aveva abbandonato gli studi ma era rimasta visibilmente turbata dagli eventi al punto da evitare le interviste post-puntata. Angelo Madonia invece aveva effettivamente deciso di non partecipare alle interviste programmate sia per La Vita In Diretta che per La Volta Buona, confermando così le voci riguardanti una tensione palpabile nel backstage.

Alberto Matano ha espresso rammarico per quanto accaduto sottolineando come episodi esterni alla competizione possano influenzarne negativamente lo spirito e penalizzare ingiustamente i concorrenti coinvolti. In segno di solidarietà verso Federica Pellegrini e riconoscendo il suo impegno nella gara, il tesoretto della serata le è stato dedicato espressamente.

Questa puntata movimentata dimostra come Ballando Con Le Stelle sia molto più che un semplice show televisivo dedicato al ballo; esso rappresenta anche un palcoscenico dove emozioni intense e dinamiche interpersonali giocano un ruolo centrale nell’esperienza dei suoi protagonisti.