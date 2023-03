Terracina, continuano gli incontri dei Carabinieri con i giovanissimi studenti finalizzati a promuovere la “Cultura della Legalità”

Continuano gli incontri, avviati nel novembre dello scorso anno, dai Carabinieri di Terracina con i

giovanissimi studenti dei vari Istituti scolastici e finalizzati a promuovere la “Cultura della Legalità”.

Nel corso di questi appuntamenti, avvenuti presso le scuole di primo e secondo grado, sono stati

proiettati alcuni filmati tesi a far conoscere le specialità e le competenze dell’Arma dei Carabinieri,

al fine di infondere, già dall’età scolastica, il patrimonio di valori e tradizioni della Benemerita, con

lo scopo di collaborare nella formazione culturale della Legalità, nel senso più ampio del termine. Gli

Ufficiali della Compagnia Carabinieri di Terracina, coadiuvati dai colleghi delle caserme dei

Carabinieri Forestali dislocati sul territorio, si sono confrontati con gli alunni rispondendo alle loro

domande, interagendo, in particolare, su tematiche sociali quali il bullismo, lo stalking, la sicurezza

stradale, l’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, il rispetto dell’ambiente e della fauna.

Nella giornata del 21 marzo 2023, giorno in cui si celebra la “Giornata Nazionale della Memoria e

dell’impegno delle Vittime innocenti della mafia” è stato invece il Comando Compagnia Carabinieri

di Terracina ad ospitare circa 100 alunni delle quinte elementari dell’Istituto comprensivo Don Milani

di Fondi dei due plessi ubicati in Via Toscana n. 1 e via Provinciale San Magno che, accompagnati

dagli insegnanti, hanno visitato gli uffici del Comando, la Centrale Operativa, il parco delle

autovetture di servizio, il laboratorio del fotosegnalamento ed hanno assistito ad una dimostrazione

pratica delle unità cinofili dell’Arma ubicati in Roma Santa Maria Galeria.

Durante la visita gli alunni hanno voluto ringraziare i Carabinieri omaggiandoli con dei disegni e due

lettere di augurio per le prossime festività pasquali.

