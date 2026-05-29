First Playable 2026, infrastrutture industriali e mercati internazionali del videogioco

(Adnkronos) – Dal 10 al 12 giugno, Firenze ospiterà l’ottava edizione di First Playable, la principale piattaforma di business dedicata al settore videoludico nazionale, promossa da IIDEA. L’evento è concepito per connettere gli studi di sviluppo italiani con editori e investitori globali, delineando le linee guida commerciali e creative che governeranno il mercato nei prossimi anni. La manifestazione si articolerà tra sessioni di approfondimento teorico e incontri bilaterali mirati a favorire la crescita dell’ecosistema produttivo e l’accesso ai finanziamenti europei.

La giornata di apertura, prevista per mercoledì 10 giugno presso il Cinema La Compagnia, si concentrerà sulle trasformazioni macroeconomiche e culturali del comparto. I panel esamineranno le nuove metodologie di marketing e pubblicazione per l’anno corrente, con il contributo di operatori come Gambit Digital e Pantaloon. Un focus specifico sarà riservato alla Polonia, scelta come Paese partner dell’edizione 2026, per analizzare lo sviluppo del modello produttivo locale attraverso le testimonianze della Video Games Poland Association, della Polish Agency for Enterprise Development e di studi come 11 bit studios, Frozen District e Flying Wild Hog. Il programma pomeridiano affronterà l’impatto geopolitico e culturale dei media digitali con l’esperto George E. Osborn, per poi concludersi con interventi sulla narrativa e sull’art direction affidati a figure di rilievo come Chris Avellone e Simone Silvestri, quest’ultimo impegnato nell’illustrazione della direzione visiva del progetto Saros dello studio finlandese Housemarque.

Nelle giornate dell’11 e 12 giugno, le attività si trasferiranno al Palazzo degli Affari, dove si terranno i tavoli di negoziazione diretti con oltre cinquantacinque publisher e investitori provenienti da tredici paesi, inclusa una prima delegazione proveniente dai mercati asiatici di Cina, Giappone e Corea del Sud. Parallelamente alla sezione commerciale, l’evento proporrà nove workshop tecnici dedicati alla gestione della proprietà intellettuale, curati da LCA Studio Legale, e alle sfide ingegneristiche legate al trasferimento software sulle nuove piattaforme di computazione. A questo proposito, Bloober Team e PixelAnt Games esporranno il caso studio relativo al porting del titolo Cronos: The New Dawn sulla console Nintendo Switch 2, analizzando le soluzioni adottate per preservare la stabilità prestazionale e l’efficacia visiva sul nuovo hardware.

L’ottimizzazione commerciale e l’accesso ai capitali rimangono nodi centrali per la sostenibilità delle startup e delle piccole imprese. Le strategie di monetizzazione su PC e l’interazione con le community verranno approfondite da Xsolla, mentre Sony Interactive Entertainment e ID@Xbox illustreranno i requisiti di pubblicazione sui rispettivi store digitali. Sul fronte finanziario, lo European Investment Fund esporrà gli strumenti di credito europei attivi per il comparto. I programmi di accelerazione vedranno la partecipazione di Bologna Game Farm, che mostrerà i progetti selezionati dal proprio bando pubblico, e il debutto di Gecko Fork, un incubatore sviluppato da Slitherine che propone un modello basato sull’accesso condiviso a librerie di asset e codici sorgente pre-ingegnerizzati per accelerare la fase di prototipazione commerciale.

La manifestazione includerà inoltre sessioni di confronto allargato e uno sportello informativo presidiato da Creative Europe. L’undici giugno, alle ore 19.30, l’attenzione si sposterà nuovamente al Cinema La Compagnia per la consegna degli Italian Video Game Awards 2026, i cui titoli finalisti saranno disponibili in un’area showcase dedicata presso il Palazzo degli Affari. Infine, il quadro istituzionale si completa con la presentazione della proposta formativa gratuita promossa dalla Toscana Film Commission presso le Manifatture Digitali Cinema di Prato e Pistoia, finanziata dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 e focalizzata sulla specializzazione tecnica nelle professioni dell’audiovisivo e della post-produzione.

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