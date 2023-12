Terni, con un morso recide l’orecchio all’ex: 31enne colpita da divieto di avvicinamento

(Adnkronos) – Con un morso ha reciso l'orecchio al fidanzato 37enne. Autrice della violenza, avvenuta lo scorso settembre nel comune di Ficulle, nel Ternano, una 31enne per la quale è stata ora disposta dal gip del Tribunale di Terni la misura cautelare del "divieto di avvicinamento alla persona offesa" per il reato di lesione personale aggravata. Il provvedimento è scaturito al termine delle indagini, coordinate dalla Procura ternana, dopo la denuncia dei carabinieri che erano intervenuti per sedare l'acceso litigio tra i due fidanzati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

