Termini cambia ritmo: cosa succede ai treni tra il 3 e il 14 giugno

La stazione di Roma Termini subirà una mini rivoluzione nei prossimi giorni: cosa accadrà a partire da domani

Ti è mai capitato di arrivare in stazione, magari di corsa, e scoprire che il tuo treno è stato soppresso o deviato all’ultimo minuto? Ecco, se viaggi da o verso Roma Termini tra il 3 e il 14 giugno 2025, meglio sapere in anticipo cosa sta succedendo sui binari.

In quel periodo, infatti, la rete ferroviaria italiana sarà al centro di un’operazione di manutenzione straordinaria che coinvolgerà una delle stazioni più trafficate d’Italia. Parliamo di un investimento da circa 2 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare l’infrastruttura e aumentare la regolarità dei servizi ferroviari. I lavori riguarderanno diversi deviatoi all’interno della stazione, e coinvolgeranno direttamente una ventina di persone tra tecnici di RFI e personale delle imprese appaltatrici.

Un cantiere che, secondo quanto assicurato da RFI, “garantirà un incremento dei livelli di regolarità della circolazione con conseguente maggiore disponibilità infrastrutturale”. Tradotto: meno ritardi e maggiore fluidità nei prossimi mesi. Ma intanto, c’è da mettere in conto qualche cambiamento non da poco per chi si sposta con i treni regionali.

Treni regionali, le modifiche a Termini: ecco cosa accadrà

Dal 3 all’8 giugno, saranno coinvolte diverse linee molto frequentate: parliamo dei collegamenti tra Viterbo e Orte, la FL2 Roma – Tivoli, la FL3 Roma – Cesano/Viterbo, la FL8 Roma – Nettuno e i treni sulla direttrice Roma – Chiusi. Alcuni treni saranno limitati nel percorso, altri vedranno modifiche di orario, e non mancheranno le sostituzioni con bus.

Proprio i bus sostitutivi saranno la chiave per limitare i disagi. Tra le soluzioni previste: corse tra Orte e Roma Tiburtina o Termini, e tra Orte e Terni. Attenzione però: “I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale”, ricorda RFI. E se pensavi di portare la bici o il tuo cane, dovrai fare i conti con le regole: niente trasporto bici, niente animali di grossa taglia (a meno che non si tratti di cani guida per persone non vedenti).

Dal 9 al 14 giugno, il focus si sposterà sulla direttrice Firenze – Roma, con ulteriori variazioni e percorsi deviati. Per i pendolari e i viaggiatori abituali, può essere l’occasione per scoprire itinerari alternativi o anticipare gli spostamenti. In ogni caso, tenere d’occhio gli avvisi ufficiali di Trenitalia e consultare gli aggiornamenti tramite app e sito web resta fondamentale.

Certo, nessuno ama ritrovarsi in mezzo a cambiamenti improvvisi, ma sapere che tutto questo serve a rendere più affidabile uno dei nodi cruciali del trasporto italiano può rendere la cosa un po’ più sopportabile. In fondo, preferiamo un piccolo disagio oggi per evitare un guasto domani, no?

Hai già pensato a come riorganizzare i tuoi spostamenti in quei giorni? O magari a cogliere l’occasione per viaggiare in modo diverso? A volte, anche un semplice tragitto può diventare un’occasione per scoprire nuovi scorci della città o una linea che non avevi mai preso prima.