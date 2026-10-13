Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tentata estorsione a Silvio Berlusconi: pm di Monza chiede 3 anni e 6 mesi per Giovanna Rigato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il pubblico ministero di Monza ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi nei confronti di Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, imputata per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. L’imputata avrebbe preteso dall’ex premier un milione di euro, minacciandolo di rilasciare ai magistrati dichiarazioni lesive per la sua immagine.  

Accuse sempre respinte dalla showgirl, la quale ha sostenuto invece di aver chiesto una sorta di risarcimento per il danno di immagine per essersi ritrovata coinvolta nel processo Ruby e nelle cosiddette ‘cene eleganti’ di Arcore. Tra le parti civili del processo ci sono i figli dell’ex leader di Forza Italia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Amianto, Malcoltti: «Massimo sostegno alla proposta di legge dell’Ona per fermare la strage»

7 Novembre 2017

Trump: “Ho fatto fare i soldi a Taylor Swift, ingrata se appoggiasse Biden”

12 Febbraio 2024

Fantasanremo, cosa è successo nella serata finale

11 Febbraio 2024

Anzio, Marco Maranesi aderisce al gruppo consiliare di Forza Italia

24 Marzo 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno