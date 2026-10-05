Morto Prince Waly, il rapper francese che dedicò una canzone a Balotelli

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Prince Waly, nome d’arte del rapper francese Moussa Magassa, è morto all’età di 34 anni domenica 4 ottobre dopo una lunga malattia, contro la quale, secondo quanto comunicato dai suoi familiari sui social, combatteva da otto anni. Nato a Montreuil, nella Seine-Saint-Denis, Prince Waly aveva iniziato il suo percorso musicale nel gruppo Big Budha Cheez, prima di intraprendere la carriera da solista. Nel 2016 aveva pubblicato l’ep Junior, seguito nel 2019 da BO Y Z. Nel dicembre 2023 era arrivato BO Y Z Vol. 2. Nel 2019 gli era stato diagnosticato un tumore al timo, una malattia che aveva avuto pesanti conseguenze anche sulla sua attività artistica. La posizione della massa tumorale aveva infatti provocato la perdita della voce per diversi mesi, costringendolo ad allontanarsi dalla musica. Prince Waly aveva successivamente annunciato di essere guarito dal tumore alla fine del 2021.

Il ritorno alla musica era arrivato nel 2022 con Moussa, il suo primo album, al quale avevano collaborato, tra gli altri, Feu! Chatterton, Jazzy Bazz e Luidji. Nel maggio 2023 aveva partecipato alla prima edizione delle Flammes, la cerimonia dedicata al rap e alle musiche popolari francesi, esibendosi sul palco con la moglie, la cantante Enchantée Julia. Nel gennaio 2025 aveva inoltre tenuto un concerto alla Philharmonie di Parigi. Nel settembre scorso il rapper aveva annunciato di essere affetto da pemfigo paraneoplastico, una rara malattia autoimmune che può provocare lesioni dolorose della pelle e delle mucose.

Tra i brani più conosciuti di Prince Waly c’è Balotelli, realizzato con il rapper Freeze Corleone. Il titolo richiama il calciatore italiano Mario Balotelli, utilizzato nel pezzo come simbolo di una generazione considerata eccentrica e talentuosa. Il brano ha contribuito alla notorietà di Prince Waly anche al di fuori della scena rap francese. Prince Waly era sposato dal marzo 2023 con Enchantée Julia. Nel messaggio diffuso dopo la sua morte, i familiari lo hanno ricordato come una persona di “profonda sensibilità” che aveva continuato a lavorare e a creare nonostante la malattia. “Moussa continuerà a vivere attraverso la sua musica e le vostre preghiere”, hanno scritto i suoi familiari. (di Paolo Martini)

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