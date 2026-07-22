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Temptation Island, stasera nuova puntata: le anticipazioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Nuovo appuntamento per Temptation Island. Oggi, mercoledì 22 luglio, il ‘viaggio nei sentimenti’ di Canale 5 torna con una nuova puntata, la seconda della settimana dopo quella andata in onda lunedì 21. Cosa succederà nella sesta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia?  

L’ultimo appuntamento si è concluso con Andrea che, dopo un percorso turbolento, ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ha capito quanto Iris sia importante per lui, ma non è ancora chiaro se lei abbia deciso di incontrarlo o meno. 

La coppia però non è l’ultima in cerca di risposte sulla loro relazione e sul proprio futuro. Per la prima volta dall’inizio della nuova stagione apparirà una ‘nuova’ coppia, fino ad oggi rimasta in disparte: Diamante e Bernadette. Come anticipato da Filippo Bisciglia, la puntata si preannuncia ricca di colpi di scena per tutte le coppie rimaste nel programma: oltre a quelle già citate, Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian e Francesca e Danilo. 

 

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