Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Napoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Prima amichevole estiva per il Napoli. Oggi, mercoledì 22 luglio, il club azzurro sfiderà l’Arezzo – in diretta tv e streaming – nel primo test stagionale dell’era Massimiliano Allegri, subentrato ad Antonio Conte sulla panchina campana. Si gioca nel ritiro di Dimaro, in un test utile all’ex allenatore del Milan per valutare alcuni elementi nella rosa e mettere benzina nelle gambe dei giocatori in vista del prossimo campionato. 

 

L’amichevole tra Napoli e Arezzo è in programma oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 18. Ecco la probabile formazione della squadra di Allegri: 

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri. 

 

Napoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cremonese e Verona non si fanno male, pari senza reti allo Zini

19 Gennaio 2026

Latina, mercoledì 9 maggio intitolazione Peppino Impastato

8 Maggio 2018

Israele, negoziatore di Shalit a leader Hamas: “Superato il limite, impossibile trattare”

2 Novembre 2023

Bancari, contratto firmato: 435 euro di aumento e riduzione orario di lavoro

23 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno