Tekla & Ilaria: il nuovo singolo “Correre” è un brano che incita a resiste, restare e non lasciarsi andare

Da venerdì 12 gennaio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Correre” (LaPOP), il nuovo singolo di Tekla & Ilaria.

“Correre” è un brano che incita a resistere, a restare e a non lasciarsi andare. Questa canzone nasce da un viaggio di Tekla & Ilaria, un percorso tra rabbia e risate, programmi saltati e improvvisazioni ben riuscite. Il pezzo è un inno a non perdere tempo e a lottare per raggiungere ciò che sentiamo dentro, forte come un richiamo. Un invito a continuare a “correre” anche quando tutto sembra privo di senso.

Spiegano Tekla & Ilaria a proposito del brano: “Insieme abbiamo vissuto un’avventura unica piena di gioie, sorprese e anche momenti difficili, continui cambi di programma hanno destabilizzato spesso i nostri progetti. Eravamo rimaste senza auto, senza hotel e mentre camminavamo alla ricerca di un nuovo alloggio con le valigie sulla schiena, sono nate melodie e parole. Era davvero bizzarro pensare a quanta preoccupazione e priorità ci fossero in quel momento, ma scrivere è stata la cosa più naturale del mondo, come fosse quella la reale necessità. Correre è stato per entrambe il nostro inno di forza, di coraggio, di unione. La benzina per continuare nonostante tutto. Senza troppe aspettative ma con la chiara convinzione di non mollare. C’è sempre un grande sollievo dopo una grande fatica.”

Biografia

Ilaria (nome d’arte di Ilaria Baratta), artista bolognese, approccia lo studio del canto e del musical all’età di nove anni e quello di chitarra e piano all’età di dodici anni. Sin da bambina la sua personalità istrionica si esprime al meglio attraverso musical e arti. Ilaria è presente da dieci anni sul territorio bolognese e nel circuito live: questo ha contribuito alla ricerca di generi e suoni che oggi caratterizzano i suoi nuovi brani.

Le influenze R’n’B e latine contraddistinguono il sound di Ilaria e la voce sabbiosa e profonda condisce un binomio di testi e musica dal sapore deciso. Inizia a scrivere per esigenza creativa ed emotiva in pieno lockdown, coinvolgendo Tekla per l’aspetto della scrittura. Da questa collaborazione inizialmente rivolta ai brani individuali nasce un duo femminile che l’artista porta avanti parallelamente alla carriera solista.

Francesca in arte Tekla nasce nel giugno del ’94 a Bologna. Sin da giovanissima si dimostra appassionata di poesia e musica. All’età di dodici anni partecipa al concorso L’Italia che canta 2006: il primo palco e la prima esperienza televisiva le regalano una piccola consapevolezza e curiosità nell’approfondire questo percorso. Vince il Premio Qualità. Questa magica esperienza è lo stimolo ad avviare un percorso di studio canoro insieme alla jazzista e concertista americana Irene Robbins. Nel 2014 pubblica in modo indipendente il suo primo singolo: Sola e Sporca. Nel 2015 inizia il percorso musicale su Rai2, al talent The Voice of Italy. Nel 2016 Fonoprint Studios è il primo contratto discografico con cui Tekla pubblica “Via”, brano curato da Cristian Riganò. Nel 2017 produce Marama il suo primo album con influenza afro-pop e afro-beat. Dal 2019 inizia un percorso indipendente di autoproduzione, che comprende include la creazione di testi e suoni per altri artisti, inizia così diverse collaborazioni in veste di autrice. Una collaborazione dalla quale è nato un progetto di duo femminile è quella con Ilaria: le due hanno pubblicato insieme Isola, Déjà vu, NON PERDO MAI e il recente singolo Eh Bam Bam (prod. Double Deejay) firmato LaPOP. A novembre esce il nuovo singolo solista A volte capita, seguito a dicembre da Tutte le volte.

