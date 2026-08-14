Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tamberi oro nel salto in alto, il messaggio sul braccio: “Fidati di te”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Fidati di te”. Gianmarco Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026. L’azzurro trionfa con la misura di 2.32, miglior prestazione personale dell’anno, e nell’occasione più importante della stagione confeziona la gara perfetta. Tamberi piazza il colpo del k.o. al secondo tentativo e mette il punto esclamativo sulla competizione continentale. Le telecamere seguono l’esultanza del campione olimpico di Tokyo 2020 e sull’avambraccio sinistro scoprono il ‘segreto’ del successo. Tre frasi scritte in inglese, da leggere e ripetere magari nella rincorsa prima della sfida con l’asticella: “Trust your mind. Trust your body. Trust yourself!!!”. “Fidati della tua mente. Fidati del tuo corpo. Fidati di te stesso!!!”, il messaggio che Tamberi si rivolge per la spinta decisiva. Una strategia efficace, visto il risultato. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Verissimo – Le storie, oggi domenica 31 maggio: gli ospiti e le interviste

31 Maggio 2026

Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore

15 Maggio 2026

Anticoagulanti, medici di famiglia: “Nessun allarme per terapie”

13 Gennaio 2024

Ilaria Salis di nuovo nei guai, condannata dal tribunale di Milano: “Ha licenziato due collaboratori senza giusta causa”

22 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno