Sword Art Online per la prima volta multiplayer nel nuovo capitolo per console e PC

(Adnkronos) – Bandai Namco Europe ha recentemente svelato Sword Art Online: Fractured Daydream, segnando un'importante innovazione per la celebre serie di videogiochi di ruolo: il primo titolo focalizzato sul multiplayer su larga scala. Previsto per il lancio nel 2024, il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam, promettendo di portare i fan in una nuova avventura emozionante e ricca di sfide. Sword Art Online: Fractured Daydream si svolge nell'universo di Alfheim Online, dove un nuovo bug introduce un malfunzionamento catastrofico, fondendo tutti i mondi e le linee temporali. Il disastro crea un ambiente unico e pericoloso, dove i nemici diventano alleati, i personaggi precedentemente scomparsi fanno il loro ritorno, e si formano alleanze improbabili per sopravvivere in questo mondo instabile. Il gioco promette di offrire una storia originale che si concentra su un'esperienza cooperativa su larga scala, permettendo ai giocatori di vestire i panni dei loro personaggi preferiti dalle prime tre stagioni dell'anime e dai film di Sword Art Online, in un'esperienza cross-play che include raid contro boss e missioni di cooperazione. Bandai Namco ha annunciato anche l'apertura delle registrazioni per un Closed Beta Test, che si terrà dall'11 al 17 marzo. I giocatori interessati hanno tempo fino al 4 marzo per iscriversi attraverso il sito ufficiale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)