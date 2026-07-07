Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 luglio 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, martedì 7 luglio 2026. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è di 191 milioni di euro. Centrati 11 punti ‘5’ da 17.123,43 euro ciascuno. Si torna a giocare giovedì 9 luglio. 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

La combinazione vincente è: 3, 16, 30, 53, 55, 79. Numero Jolly 84 e numero SuperStar 66.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio, Laura Nolfi: “Da lunedì 2 ottobre il via al servizio. In corso un importante intervento alla Scuola Collodi di Lavino”   

25 Agosto 2017

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 8 giugno

8 Giugno 2026

Inflazione accelera a maggio e supera il 3%: pesano i prezzi di energia e trasporti

29 Maggio 2026

Salotti come cinema, tv sempre più grandi e sempre più smart: ecco il Rapporto Auditel-Censis

14 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno