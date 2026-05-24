Il Lecce batte 1-0 il Genoa e resta in Serie A

LECCE (ITALPRESS) – Apoteosi Lecce al Via del Mare. I ragazzi di Eusebio Di Francesco stendono 1-0 il Genoa nel match valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2025/2026 e conquistano la salvezza. A firmare la rete decisiva è Banda.

Grande avvio di gara da parte dei padroni di casa che, dopo appena 6′, passano in vantaggio grazie proprio all’attaccante zambiano, che si avventa sulla corta respinta di Leali e scarica un potente destro sotto la traversa. Lo stesso Banda si rende protagonista di una bella giocata personale al 16′, saltando Marcandalli e andando alla conclusione sul primo palo, dove trova la deviazione di Leali. Dopo un inizio complicato, i rossoblù si fanno vedere dalle parti di Falcone con un colpo di testa di Marcandalli che, sugli sviluppi di corner, spedisce di poco alto. Nel finale di primo tempo arriva un grosso spavento per il Lecce con il gol di Frendrup, che però viene subito annullato per un fuorigioco di Colombo. Al termine di un minuto di recupero, le due squadre vanno a riposo sul parziale di 1-0.

Nella ripresa il Genoa torna in campo con il piede giusto, ritagliandosi una buona chance con un tiro di Sabelli che si spegne di poco a lato. Al 63′ i ragazzi di Daniele De Rossi sfiorano il pareggio con Masini che, imbeccato da Colombo, si fa ipnotizzare da Falcone sciupando una grande occasione. La risposta del Lecce non tarda ad arrivare, poichè al 68′ va vicinissimo al raddoppio: cross di Gallo e colpo di testa a botta sicura di Pierotti, che centra un clamoroso palo. Nella fase finale del match i ritmi di gioco si abbassano notevolmente e favoriscono i giallorossi che, forti anche della contemporanea sconfitta della Cremonese contro il Como, si limitano ad amministrare il vantaggio. Il triplice di Doveri sancisce la vittoria per 1-0 dei pugliesi e fa esplodere di gioia il Via del Mare: in virtù di questo successo, il Lecce sale a 38 punti e centra la sua quarta storica salvezza consecutiva, mentre il Genoa chiude il campionato a quota 41.

– foto Ipa Agency –

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