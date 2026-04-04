Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 4 aprile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 4 aprile . Centrati invece sette ‘5’ che vincono 34.257,71 ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 145.9 milioni di euro. 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

La combinazione vincente del concorso di oggi del SuperEnalotto: 8, 21, 29, 46, 60, 81. Numero Jolly: 42. Numero SuperStar: 80. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Velletri, targa di riconoscenza per il cantante Angelo Seretti

10 Ottobre 2018
Audi

Audi Q7 e Audi Q8 TFSI e quattro: più potenza, più autonomia elettrica, più dinamismo

26 Aprile 2024

Manovra 2024, modifiche Bilancio e riforma Ue: dicembre caldo per il governo

26 Novembre 2023

Baroni “Con la Lazio raggiunto apice della carriera”

8 Luglio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno