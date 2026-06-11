Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sudafrica, arrivo show ai Mondiali: canti e balli prima del Messico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Arrivo show del Sudafrica a Città del Messico. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale africana sfida il Messico nella partita inaugurale del Mondiale 2026. Nonostante arrivi al girone A, completato da Repubblica Ceca e Corea del Sud, in campo nella notte italiana, da sfavorito, i Bafana Bafana sono sbarcati nel torneo con buon umore, canti e danze. 

Una volta scesi dal pullman, ovviamente ‘brandizzato con i colori della bandiera sudafricana, che li ha porti allo stadio Azteca infatti, il Sudafrica ha intonato un canto tipico del proprio Paese, disponendosi in ‘formazione’ per ballare tutti insieme. Un modo per stemperare la tensione per un ritorno al Mondiale che da quelle parti attendevano dal 2010, quando si qualificò in quanto Paese ospitante. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Covid Italia, i dati di oggi: incidenza in calo, giù i ricoveri, variante JN.1 domina

5 Gennaio 2024

Ostaggi di Hamas, ecco gli ostacoli all’accordo sul rilascio

14 Novembre 2023

Modena, si barrica in casa con la moglie a Pavullo: trattative in corso

23 Febbraio 2024

Israele uccide il numero 2 di Hamas, la ‘mente’ dell’attacco del 7 ottobre

2 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno