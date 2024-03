Stupro di gruppo Palermo, prima condanna: 8 anni e 8 mesi all’unico minorenne

(Adnkronos) – E' arrivata oggi, 5 marzo, la prima condanna per lo stupro di gruppo di Palermo. Il gup del tribunale per i minorenni ha condannato a 8 anni e 8 mesi l'unico minorenne che lo scorso 7 luglio ha preso parte alla violenza su una diciannovenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il processo si celebrava con il rito abbreviato e il pm aveva chiesto una condanna a 8 anni. Dello stupro sono accusati anche altri sei ragazzi, tutti maggiorenni: Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao. Anche loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato che inizierà ad aprile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)