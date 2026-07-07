Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Storie al bivio di sera, oggi 7 luglio: gli ospiti di Monica Setta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Stasera, martedì 7 luglio, andrà in onda ‘Storie al bivio di sera’ condotto da Monica Setta, alle 21.20 su Rai 2. Ad aprire il nuovo appuntamento è l’intervista a Carmen Russo, che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita privata.  

A seguire, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, offrirà una toccante testimonianza dedicata al marito, condividendo con il pubblico una pagina di memoria intima e profonda. L’intervista alla ministra Eugenia Roccella è stata registrata, nello studio 3 di Via Teulada in Roma, prima della tragica scomparsa di suo marito, Luigi Cavallari, che tuttora risulta disperso nel Lago di Vico, in provincia di Viterbo.  

Spazio, poi, a Natasha Stefanenko: la modella e conduttrice si racconterà a cuore aperto, soffermandosi in particolare sulla solidità del suo lungo e duraturo matrimonio, un legame che rappresenta un pilastro fondamentale nella sua vita privata, oltre il successo professionale. E ancora, ospite del salotto di Monica Setta, la deputata ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini che si aprirà in un ritratto intimo e inedito. Il racconto prosegue con la partecipazione di Corinne Clery, che si confesserà tra bilanci personali e nuovi progetti. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Primarie Usa, Trump chiede a Corte Suprema di annullare decisione Colorado

4 Gennaio 2024

Tumori: report Favo, ‘diritti di 4 mln di italiani a rischio per ritardi burocrazia’

14 Maggio 2026

Smog, EcoItaliaSolidale: Basta con la demagogia, necessarie politiche concrete di sostenibilità ambientale

8 Gennaio 2018

Banca del Fucino al fianco del Bioparco di Roma per il “City Future Challenge”

21 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno