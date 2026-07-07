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Wimbledon, oggi Sinner-Struff: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 7 luglio, il tennista azzurro sfida il tedesco Jan-Lennard Struff – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Londra. Sinner, che arriva al torneo da campione in carica dopo aver battuto il giapponese Shintaro Mochizuki agli ottavi, mentre Struff ha superato Hurkacz dopo il ritiro del polacco nel corso del quinto e decisivo set. 

 

La sfida tra Sinner e Struff è in programma oggi, martedì 7 luglio, alle 14, con il match che sarà il primo del campo 1. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, tutti vinti dall’azzurro, che conduce quindi il parziale con un netto 3-0. L’ultimo incontro risale ai quarti dell’Atp 500 di Halle, quando Sinner si impose in tre set. 

 

Sinner-Struff sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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