Stelle di fuoco per serate con i botti a Cinecittà World

Ancora quattro serate con gli occhi al cielo e il naso all’insù per uno spettacolo con i botti per chi varca i cancelli di ingresso a Cinecittà World, in via Irina Alberti. Stasera e il 14, 15 e 6 luglio il Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio torna protagonista nel Parco divertimenti del cinema e tv di Roma, giungendo alla sesta edizione. La sfida è all’ultimo botto. Due gli spettacoli pirotecnici in gara (piroemozionale e piromusicale) ogni sera dell’evento dalle ore 22,30. Chi si aggiudicherà il Trofeo? Nell’attesa, visto che le attrazioni chiudono alle ore 21, non vi resta che mangiare cibo da strada nel Villaggio Street Food.

C’è da dire che “Stelle di fuoco” è iniziato venerdì 7 luglio all’ombra del quartiere Castel Romano, in occasione dell’inaugurazione di Vortex e Boomerang nell’area acquatica del parco Aqua World; un’isola da godersi in costume da bagno, con 20mila m2 di spiagge e perfino la Cinepiscina di 1700 mq, con un maxischermo incastonato nell’acqua.

Siete pronti per lo spettacolo? La potenza di fuoco è pari a 300.000 lampadine accese nel cielo, con altezze che raggiungono i 250 metri, visibili da oltre 10 km di distanza. Ma se avete altro in programma per questa sera e per il prossimo fine settimana, ogni sabato sera a Cinecittà World ci sono il disco music Pool Party Black World Evolution, per ballare a bordo piscina fino a mattina e le esibizioni degli artisti di Amici di Maria de Filippi: 23 luglio Wax, 6 agosto Mattia. Tra gli altri eventi ad agosto: il 4 Rhove, l’8 Valeria Altobelli, l’11 il concerto di Cristiano Malgioglio, il 21 Agosto i Righeira per i 40 anni di Vamos a la Playa, l’8 settembre Sean Paul e il 23 gli Eiffel 65.