Cittadini per Sabaudia “Erosione Costiera: nessuna soluzione dal Sindaco Mosca”

Lèggiamo dai giornali dell’intervento di Mosca alla Regione Lazio sull’erosione costiera” spiega Paolo Mellano “ ma sia nell’articolo sia dal riscontro dei presenti, il Sindaco non ha parlato di nessuna “proposta”, eppure le soluzioni ci sarebbero e anche già finanziate, ma servirebbe un’ Amministrazione capace e prospettiva per portarle avanti.

Eppure la filiera politica sarebbe disponibile al confronto, anche la nuova amministrazione di Latina si sta già muovendo, invece Sabaudia che potrebbe essere capofila è totalmente ormeggiata. Il Sindaco Mosca e la sua giunta oltre a mostrarsi impreparati sul tema – non ci si può presentare in Regione senza soluzioni e progetti e pensare di cavarsela con sole chiacchiere – sembrano totalmente indifferenti sul tema” spiega Mellano.

Per i motivi suddetti e per avere chiarimenti sullo stato dell’arte dei progetti già esistenti e soprattutto finanziati i consiglieri Mellano e Iorio hanno presentato una dettagliata interrogazione.

“Ci sono progetti pronti e finanziati” continua la consigliera Iorio “ 2 progetti da 380 mila e 383 mila euro rispettivamente per un ripascimento morbido tra Ponte e Caterattino e tra Caterattino e Sant’Andrea, soluzione temporanea che tamponerebbe la situazione in vista del prossimo inverno. C’è un progetto da 1 milione con capofila Latina per un intervento analogo lato Bufalara” illustra la Iorio.

“E ci sono soluzioni costose ma che i tecnici individuano come definitive , vedasi i Tecnoreef, barriere “morbide” indispensabili al ripopolamento ittico e della flora. Tale sistema è stato realizzato in un tratto di 100 metri in zona Bufalara, mostrando sin da subito risultati incoraggianti, come l’incremento della spiaggia di qualità superiore e il ripopolamento ittico e della flora.

Un progetto sicuramente costoso da circa 22milioni di euro, ma per i quali sarebbero necessari 5 anni se fatto da Capoportiere (Latina) a Torre Paola (Sabaudia) per cui serve il coinvolgimento Regionale e non solo, ma fondamentale per risolvere il problema definitivamente.”

Concludono i consiglieri di Cittadini per Sabaudia “la città è stanca di ricevere solo chiacchiere, bensì servono soluzioni a breve e medio termine, ma non si possono aspettare altri 5 anni”

II consiglieri di Cittadini per Sabaudia

Paolo Mellano

Immacolata Iorio