Sport, Chef Terrinoni: “Con la cucina hanno punti di contatto”

(Adnkronos) – “Esiste certamente un punto di contatto tra lo sport e il mio lavoro: l’impegno, il sacrificio e il tentativo di alzare l’asticella sempre di più. L’obiettivo è far crescere le nuove generazioni e formare nuovi talenti; questo è il fulcro di tutto ciò che facciamo”. Sono le parole di Giulio Terrinoni, chef ristorante ‘Per me’ di Roma, alla serata esclusiva – organizzata da BeGreat ieri a Montecarlo, allo Yacht Club de Monaco – per l’evento ‘Empower the game’. “Questa serata rappresenta sicuramente un punto di incontro e di relazione tra più mondi, con l’intento comune di far crescere i talenti. Nel nostro piccolo – conclude – proviamo a fare la stessa cosa e ci presentiamo stasera con un piatto dedicato”.

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