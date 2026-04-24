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Madrid, oggi Sinner-Bonzi al secondo turno – Il match in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo per l’esordio a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il fuoriclasse azzurro affronterà il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Per l’azzurro, sarà il numero 104 del ranking Atp il primo ostacolo verso la conquista del quinto torneo di categoria consecutivo dopo i successi a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo.  

Dove vedere Sinner-Bonzi? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.  

In mattinata, Lorenzo Musetti ha battuto il polacco Robert Hurkacz nel suo match del secondo turno. L’azzurro si è imposto in due set, con il punteggio di 6-4 7-6.  

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