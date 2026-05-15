Greta De Silva, “Solidarietà e comunicazione con BeGreat”

(Adnkronos) – “BeGreat sostiene i giovani talenti sportivi mettendoli in relazione con gli atleti, e dando loro gli strumenti di cui hanno bisogno, attraverso aziende ed ecosistemi sempre nuovi”. Così Greta De Silva, atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat, partecipando ieri a Montecarlo all’evento esclusivo ‘Empower the game’. Organizzato allo Yacht Club de Monaco, ha acceso i riflettori su una nuova visione dello sport, fatta di educazione, responsabilità e valore di lungo periodo.

“Il claim di questa serata era Empower the Game – riprende – Ed è proprio questo che emerge nello sport come nella vita di tutti i giorni e in tutti i campi dei nostri sponsor e dei mezzi che portano in campo: la solidarietà e la comunicazione tra i diversi mondi è sempre fondamentale ed è prerogativa dell’essere umano”, conclude.

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