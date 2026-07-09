Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Spionaggio, Italia espelle i due addetti militari dell’ambasciata russa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’ambasciata della Federazione russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma”. Ad annunciarlo in un post su ‘X’ è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni”, ha aggiunto concludendo: “Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Un’ingerenza grave e inaccettabile per le Istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale”. 

Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate a Roma per spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo a sistema informatico o telematico. Gavino Raoul Piras, uno degli ex 007 finiti ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta del Ros, accedeva a documenti contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come Nato Secret.  

“La parte russa darà una risposta adeguata”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce Ria Novosti, è il ministero degli Esteri russo. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Conclusa la Maratona Bullismo 2026, insieme per costruire nuova cultura di ascolto e inclusione

21 Maggio 2026

Roland Garros, paura per raccattapalle: Svajda lo colpisce, cos’è successo

1 Giugno 2026

Supercoppa italiana, Inzaghi: “Primo obiettivo stagionale per Inter”

18 Gennaio 2024

Covid Italia, corre la variante JN.1: è al 37%

29 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno