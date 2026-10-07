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Spettatore si traveste da Sinner, mima l’infortunio e Alcaraz… lo filma

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Uno spettatore si traveste da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz… lo filma. È successo a Tokyo prima della finale conquistata dallo spagnolo, che ha battuto Lehecka e confermato il titolo vinto lo scorso anno. Durante un allenamento, sugli spalti dell’impianto giapponese è spuntato un tifoso travestito da Jannik Sinner. 

L’uomo aveva addosso il completo che l’azzurro indossava nella storica finale del Roland Garros dello scorso anno, vinta proprio da Alcaraz in rimonta, ma un dettaglio non è passato inosservato. Il cosplay ha alzato la gamba e mostrato il ginocchio fasciato, richiamando, di fatto, l’infortunio di Sinner, che lo ha costretto a rinunciare a tutti i restanti tornei della stagione. 

La reazione dello spagnolo? Alcaraz ha tirato fuori il telefonino e ha iniziato a filmare il ‘finto’ Sinner, lasciandosi andare a una risata. 

 

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