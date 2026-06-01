Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio (Cuneo), dove nel tardo pomeriggio di ieri uno speleologo era rimasto con un arto inferiore bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti complessivamente 53 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da diverse regioni d’Italia. Una volta raggiunto l’infortunato, le prime squadre hanno concentrato gli sforzi sulla liberazione dell’arto rimasto incastrato sotto la roccia. L’operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del Soccorso Speleologico, consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. A raccontare le fasi del salvataggio, Luca Longo del Soccorso Alpino e Speleologico. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

40 piante di marijuana

40 piante di marijuana in casa, arrestato 46enne a Roma

29 Settembre 2022

Attias: “Basta dire che l’Europa è finita: a Roma portiamo mille investitori globali”

26 Maggio 2026

Anzio, al via i punti informativi AET

23 Novembre 2021
TRAPIANTO FEGATO E RENE

BAMBINO GESU’: DOPPIO TRAPIANTO FEGATO E RENE PER DUE GEMELLI DI 16 ANNI

12 Aprile 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno