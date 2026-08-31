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Spagna, torna libero l’italiano accusato di aver ucciso la compagna a Huelva: “Forse è stato un suicidio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Il cittadino italiano di 60 anni, arrestato sulla costa di Huelva, in Spagna, dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito a una svolta nelle indagini, che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso.  

Lo riferiscono i media spagnoli, citando la Polizia Giudiziaria della Guardia Civil, che aveva lavorato su questa ipotesi fin dall’inizio: le conclusioni della perizia forense avrebbero confermato questa linea d’indagine, escludendo la possibilità di un ﻿omicidio. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. 

L’episodio risale allo scorso 28 agosto: come aveva riferito El Pais, il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caimán, dopo che una telefonata al numero di emergenza aveva segnalato la presenza di un soggetto femminile a terra. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.  

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