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Sinner, il trionfo a Wimbledon e la fuga di mamma Siglinde: “Sei uscita…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Jannik Sinner trionfa a Wimbledon 2026 e mamma Siglinde, finalmente, può rilassarsi. La madre dell’azzurro ha assistito alla finale tra il numero 1 del mondo e il tedesco Alex Zverev. Sinner si è imposto in 4 set, dopo una battaglia di 3h46′. In tribuna – oltre al team guidato dai coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi – anche gli affetti del campione altoatesino. La fidanzata Laila Hasanovic e, ovviamente, i genitori accanto al manager amico Alex Vittur. Papà Hanspeter non si perde un punto e segue ogni momento del match. Mamma Siglinde, invece, come di consueto deve fare i conti con la tensione altissima e, in un paio di occasioni, lascia gli spalti. “Vedo mia madre”, dice Sinner nella cerimonia di premiazione. “Ha lasciato lo stadio un paio di volte… Essere un giocatore non è facile, sapete…”. 

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