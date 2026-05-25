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Spagna, i convocati per il Mondiale annunciati da… Re Felipe VI

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Il Re di Spagna annuncia i convocati per i Mondiali 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il ct De la Fuente ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prossima rassegna iridata, in programma a partire dal prossimo 11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. E per farlo la Federazione spagnola si è affidata a uno ‘speaker’ d’eccezione: Re Felipe VI. 

“Questa è la lista di un intero Paese. Questa è la lista della Spagna”, ha detto il sovrano in un video pubblicato sui profili social delle Furie Rosse, ” quando gioca la Nazionale, giochiamo tutti”. Ecco la lista dei
convocati, in cui non figura nemmeno un giocatore del Real Madrid: 

Portieri: Unai Simon (Atletico Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcìa (Barcellona). 

Difensori: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayern Leverkusen), Pau Cubarsì (Barcellona), Aymeric Laporte (Atletico Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcìa (Barcellona), Marcos Lorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Totthenham). 

Centrocampisti: Pedri (Barcellona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcellona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal). 

Attaccanti: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Atletico Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcellona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcellona). 

 

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