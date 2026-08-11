Sovraindebitamento, una seconda possibilità per famiglie e imprese: ad Anzio nasce A.R.C.A.

Dietro un debito non ci sono soltanto cifre, rate non pagate e scadenze. Ci sono famiglie che non riescono più a far quadrare i conti, piccoli imprenditori travolti dalle difficoltà e persone che, dopo la perdita del lavoro, una separazione o un evento imprevisto, possono ritrovarsi nell’impossibilità di rispettare gli impegni finanziari assunti.

È da questa realtà che nasce ad Anzio A.R.C.A. – Associazione di Promozione Sociale, un nuovo progetto rivolto alle micro e piccole imprese e ai consumatori che si trovano ad affrontare situazioni di sovraindebitamento e difficoltà economica.

L’iniziativa nasce da un’idea del dottor Gianluca Sava, commercialista e revisore legale, maturata attraverso l’esperienza professionale quotidiana al fianco di imprese e famiglie in difficoltà. Un progetto condiviso dall’intero team dello studio professionale di Anzio, con l’obiettivo di mettere competenze ed esperienza al servizio del territorio.

Il principio da cui parte A.R.C.A. è semplice: una crisi finanziaria non può essere letta soltanto attraverso bilanci, numeri e debiti. Dietro quelle cifre ci sono persone, lavoratori e imprenditori che spesso hanno investito anni di sacrifici nella costruzione della propria attività o della propria stabilità familiare.

L’associazione punta quindi a diventare un punto di riferimento per chi attraversa una fase di grave difficoltà economica, fornendo informazione, orientamento e accompagnamento verso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per affrontare le situazioni di sovraindebitamento.

Particolare attenzione sarà dedicata proprio ai consumatori sovraindebitati: cittadini e nuclei familiari che, per la perdita del lavoro, problemi di salute, separazioni, eventi straordinari o altre difficoltà economiche, non riescono più a far fronte regolarmente ai propri obblighi finanziari.

Un tema sul quale negli ultimi anni è intervenuto anche il legislatore. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha infatti riordinato la disciplina relativa alle crisi da sovraindebitamento, già introdotta dalla legge 3 del 2012, prevedendo strumenti attraverso i quali consumatori e piccoli imprenditori possono intraprendere, quando ne ricorrono le condizioni, percorsi finalizzati al risanamento e alla ripartenza.

A.R.C.A. intende lavorare anche sulla prevenzione, promuovendo una maggiore cultura economico-finanziaria e iniziative di sensibilizzazione sui rischi legati al sovraindebitamento. Tra gli obiettivi figurano inoltre la creazione di reti tra cittadini, professionisti, imprese, Terzo Settore e istituzioni e la raccolta di risorse da destinare a progetti di sostegno e rilancio.

L’obiettivo dichiarato è evitare che una difficoltà economica si trasformi automaticamente in isolamento ed esclusione sociale, cercando allo stesso tempo di salvaguardare l’occupazione e la continuità delle piccole realtà produttive del territorio.

“A.R.C.A. nasce da una convinzione semplice ma profonda: nessuno dovrebbe affrontare da solo una crisi economica – spiega Sava –. Ogni giorno incontriamo imprenditori e famiglie che, oltre ai problemi finanziari, convivono con il peso dell’incertezza e della solitudine”.

Da qui la volontà di mettere le competenze professionali maturate sul campo a disposizione della comunità, offrendo a chi è in difficoltà un primo punto di ascolto e orientamento e, soprattutto, la possibilità di conoscere gli strumenti disponibili per tentare una ripartenza.

L’associazione lancia infine un appello a professionisti, imprese, istituzioni e realtà del territorio per costruire una rete capace di affiancare chi rischia di essere schiacciato dai debiti. Perché, questo è il messaggio alla base del progetto, una crisi economica può essere pesante, ma non necessariamente deve trasformarsi in una condanna senza via d’uscita.

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