Sostenibilità, Pichetto: “Andiamo avanti per l’Italia più sostenibile”

(Adnkronos) – “Al Ministero stiamo lavorando per incentivare il vostro comparto. Il nuovo decreto 2027 di promozione del biometano deve consentirci di raggiungere il target fissato nel piano nazionale nel 2024 di 5,7 miliardi di metri cubi di capacità produttiva al 2030. Stiamo ragionando su principali pilastri che il decreto ministeriale nel 2027 potrà sostenere. Mi riferisco al supporto agli impianti di piccola taglia e all’attività di revamping sugli impianti esistenti. Pensiamo anche all’applicazione della riforma dei costi di allaccio alla rete di trasporto o di distribuzione e all’allungamento degli incentivi all’intera durata di vita degli impianti”. Così in un video messaggio il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Picchetto Fratin all’assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria, ospitata presso il Parco Biometano Ecoross in Calabria.

Un saluto nel quale il titolare del dicastero ha tracciato la rotta delle attività messe in campo sul tema ambiente. “Crediamo inoltre opportuno un maggiore coinvolgimento dell’industria hard to abate come soggetti direttamente interessati a investire nella produzione di biometano. In sintesi, l’obiettivo del nuovo decreto dovrebbe essere non solo la massimizzazione dei metri cubi di biometano incentivati, ma anche la considerazione del valore industriale generato per tonnellata trattata e quindi il suo contributo positivo sul prodotto internazionale” ha proseguito il ministro. “Stiamo lavorando su questo e è conto di poter iniziare il dialogo con la Commissione europea subito dopo la pausa estiva. Andiamo avanti insomma con tenace determinazione per un’Italia più sostenibile e con un’industria sempre più competitiva” conclude.

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