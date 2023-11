Sostenibilità: il 97% italiani ne ha sentito parlare, ma l’associa all’ambiente

(Adnkronos) – Tutti pazzi per il green: il 97% degli italiani e delle italiane ha sentito parlare di sostenibilità, ma l'associa solo all’ambiente. Mentre la sostenibilità sociale emerge solo se sollecitata. A tracciare il quadro è l’indagine annuale dell’Esg Culture Lab di Eikon Italia, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030. La ricerca ha esplorato il coinvolgimento nella sfera personale, il giudizio sulle istituzioni, ma ha anche analizzato il sotto-campione delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e il loro coinvolgimento nella sfera professionale e il giudizio sull’organizzazione di appartenenza. I risultati dell’indagine sono stati presentati oggi a Palazzo dell’Informazione, durante l’evento 'Le nuove sfide della sostenibilità', a cura di Eikon Italia Società Benefit in collaborazione con il Gruppo Adnkronos. L’evento ha visto anche la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, della presidente Popolari Europeisti Riformatori ed ex ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti, del vicepresidente per il Capitale umano Confindustria Gianni Brugnoli, del direttore scientifico Asvis Enrico Giovannini, della Rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni e della presidente di Valore D Cristiana Scelza. All’evento sono intervenuti Banca Ifis, Eni, Gruppo Fs, Philip Morris Italia, Poste Italiane e Simest. Partner dell’iniziativa anche Edison. Per la maggior parte degli intervistati, dunque, la sostenibilità è solo quella ambientale e, sebbene l’indagine mostri un orientamento individuale proattivo verso gli obiettivi della sostenibilità, è evidente come cittadini e cittadine ne abbiano una visione solo parziale. La word cloud associata alla sostenibilità ambientale, infatti, ricalca di fatto quella della sostenibilità in generale, tant’è che le parole associate spontaneamente a quest’ultima si riferiscono solo all’ambiente e ruotano intorno a quelle di riciclo ed energia. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

