Sostenibilità, Busnelli (Amazon): “Noi primi finanziatori progetto Parco Italia”

(Adnkronos) – "Siamo stati i primi finanziatori di questo progetto in quanto crediamo che sia un piano che adotta un modello virtuoso di approccio sistemico, dove le imprese, le istituzioni e la comunità scientifica si uniscono per la lotta al cambiamento climatico". Lo ha detto Giorgio Busnelli, vice presidente EU Consumables di Amazon, a margine dell’evento di presentazione della fase di implementazione del programma di forestazione urbana Parco Italia che prevede la messa a dimora dei primi 70.000 alberi e arbusti entro la fine del 2024. “Questi progetti – ha spiegato – basati sulla natura sono una componente molto importante delle nostre azioni a favore dell'ambiente, tant'è che abbiamo stanziato un fondo da 100 milioni di dollari, il Right now climate fund, che supporta questi progetti a livello globale”. “Abbiamo l’obiettivo – ha sottolineato – di decarbonizzazione al 2040 che raggiungeremo attraverso tante iniziative: l'elettrificazione della flotta, l'approvvigionamento dell'energia rinnovabile e la riduzione del Packaging. Siamo ancora all'inizio, è un percorso di lungo periodo, ma crediamo sia la direzione corretta. L'impegno per la sostenibilità e per la lotta al cambiamento climatico è un tema che vede tutti uniti su un fronte comune: non ci sono diverse opinioni, divergenze o divisioni siamo tutti dalla stessa parte, quindi vediamo un supporto sempre ottimo, da parte delle istituzioni, per questo tipo di iniziative”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...