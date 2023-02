Sorteggiato il calendario delle poule di serie A femminile

La FIGC ha sorteggiato e pubblicato i calendari dele poule scudetto e retrocessione della serie A in corso.

Dopo aver giocato le 18 giornate della regular season con la Roma capolista e la Sampdoria ultima in classifica, la serie A si è spezzata in due parti: le prime cinque classificate, Roma, Juventus, Inter, Milan e Fiorentina che lotteranno per vincere lo scudetto e per la seconda posizione valida come ultimo posto per la Champions League 2023-2024, e le ultime cinque classificate, Sassuolo, Pomigliano, Parma, Como e Sampdoria, che lotteranno per non retrocedere in serie B.

Il calendario sarà dunque il seguente:

1^ giornata 18-19 marzo – 29/30 aprile:

Fiorentina-Roma e Juventus Milan per la poule scudetto con l’Inter che riposa; Pomigliano-Parma e Sassuolo-Sampdoria per la poule retrocessione con il Como che riposa

2^ giornata 25-26 marzo – 06-07 aprile

Inter-Juvents e Milan-Fiorentina e Roma riposa; Parma-Sassuolo e Sampdoria-Como e Pomigliano riposa

3^ giornata 01-02 aprile – 13-14 maggio:

Fiorentina-Inter e Roma-Milan e Juventus riposa; Como-Parma e Sassuolo-Pomigliano e Sampdoria riposa

4^ giornata 15-16 aprile – 20-21 maggio:

Inter-Roma e Juventus-Fiorentina e Milan riposa; Parma-Sampdoria e Pomigliano-Como e Sassuolo riposa

5^ giornata 22-23 aprile – 27-28 maggio:

Milan-Inter e Roma-Juventus e Fiorentina riposa; Como-Sassuolo e Sampdoria-Pomigliano e Parma riposa

Queste le 5 giornate di campionato che stabiliranno tutti i verdetti.

Ricordiamo che l’ultima classificata della poule retrocessione andrà direttamente in serie B, mentre la penultima sisputerà uno spareggio contro la seconda classificata della seire B. La prima ella serie B, invece, sarà direttamente promossa in serie A.