La preview dell’ultima giornata della Serie A Femminile

La prima fase della Serie A Femminile TIM è giunta al suo atto conclusivo: tra oggi e domani le dieci squadre componenti il primo campionato professionistico femminile disputeranno l’ultima gara della regular season, prima di entrare nella seconda fase che spaccherà il campionato in due: le prime cinque classificate verranno impegnate nella poule scudetto, le ultime cinque posizionate si sfideranno nella poule salvezza.

INTER – FIORENTINA (25/2 h.12:30)

L’Inter accoglie in casa la Fiorentina reduce dalla sconfitta contro la Juventus: le nerazzurre di Rita Guarino, anch’esse rimaste a secco dallo scontro con la Roma, cercheranno di rialzare subito la testa anche grazie a Chawinga, attuale capocannoniera del campionato: rientra dall’impegno con la Nazionale azzurra Elisa Polli, insieme alle viola Severini, Cafferata e i portieri Schroffenegger e Baldi.

POMIGLIANO – SASSUOLO (25/2 h.14:30)

Il Sassuolo affronta in trasferta il Pomigliano in una sfida delicatissima per entrambe le squadre: ambo le compagini sono invischiate nella lotta per non retrocedere, con pochi punti di vantaggio sulla Sampdoria, attualmente fanalino di coda della classifica. All’andata vinsero le neroverdi per 2-1 grazie alle reti di Popadinova e Clelland.

SAMPDORIA – ROMA (26/2 h.12:30)

È una sfida di testa-coda quella che vede impegnate la Sampdoria, ultima della classe, e la Roma capolista: le blucerchiate, reduci da una lunga serie di sconfitte, tenteranno la non facile impresa di strappare dei punti alla prima classificata. Per contro le giallorosse cercheranno di mantenere a debita distanza le inseguitrici, prima fra tutti la Juventus.

COMO – MILAN (26/2 h. 14:30)

Il Como accoglie in casa il Milan per un’importante sfida in chiave salvezza: le lariane, dal carattere sempre combattivo fino all’ultimo istante, proveranno a ripetere e, se possibile superare, il pirotecnico risultato dell’andata, dove al Vismara finì 3-3 grazie a un rigore decisivo del capitano Rizzon.

JUVENTUS – PARMA (26/2 h.14:30)

Il girone di ritorno si chiude in casa della Juventus, che accoglie le crociate terzultime in classifica: le bianconere proveranno ad accorciare il gap con la Roma, mentre il Parma, alla disperata ricerca di punti, tenterà di smuovere la classifica.