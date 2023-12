Sonic Dream Team, il nuovo capitolo in esclusiva su Apple Arcade

(Adnkronos) – Sega ha lanciato Sonic Dream Team, un nuovo platform in 3D disponibile esclusivamente su Apple Arcade, il servizio di abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una vasta collezione di giochi. Il titolo è accessibile su diversi dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, Mac e Apple TV. La trama del gioco ruota attorno a Dr. Eggman, il noto antagonista, che mira alla dominazione del mondo tramite l'uso di un antico dispositivo chiamato "Reverie", capace di rendere reali i sogni. I giocatori si uniscono a Sonic e ai suoi amici in un'avventura attraverso il surreale mondo dei sogni creato da Eggman, cercando di sventare i suoi piani. I giocatori possono scegliere tra sei personaggi: Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream e Rouge. Ognuno di essi presenta caratteristiche uniche e tre tipi di movimenti per esplorare il mondo dei sogni. Il gioco include anche quattro combattimenti con i boss, progettati per mettere alla prova le abilità dei giocatori. I livelli sono ambientati in quattro mondi dei sogni, con 12 livelli complessi che offrono ambientazioni nuove e sfide come la corsa sui muri e l'inversione della gravità. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

