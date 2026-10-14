Sommella (Campus Bio-medico): “”Strutture sanitarie attente a cambiamenti climatici””

“Anche le strutture sanitarie devono dare il loro contributo al contrasto dei mutamenti climatici, ormai sotto gli occhi di tutti”. Dall’analisi condotta quest’anno da “un gruppo di lavoro sulla sostenibilità ambientale degli ospedali” è emerso che “il 5-6% delle emissioni di anidride carbonica nel mondo è prodotto dai sistemi sanitari. Abbiamo prodotto un toolkit in cui abbiamo riportato alcune pratiche che possono essere immediatamente riprodotte anche da altri ospedali. Il nostro intento è quello di creare una rete che chiameremo Rosa – Rete di ospedali per la sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di estendere quanto più possibile queste pratiche nell’interesse dei nostri pazienti, dell’ambiente e della sicurezza di tutti quanti noi”. Lo ha detto Lorenzo Sommella, direttore sanitario Policlinico universitario Campus Bio-medico di Roma, nel corso della prima giornata di lavori della VII edizione di Welfair – La fiera del fare Sanità, in programma a Roma dal 14 al 16 ottobre.