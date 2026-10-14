Sbarbati (UniVr): “”In fibromialgia non solo cura, ma anche assistenza””

“La fibromialgia è un problema serio che coinvolge milioni di persone, le quali riscontrano spesso difficoltà anche nei confronti di un sistema sanitario che non sempre ne comprende le reali esigenze. È un problema che va portato dal piano individuale a quello sociale mettendo in atto presidi capaci di affrontare la condizione in modo multidisciplinare: l’obiettivo non è soltanto togliere il dolore, ma comprenderne e risolverne la causa”. Lo spiega a Roma Andrea Sbarbati, professore ordinario di Anatomia umana, sezione di Anatomia e istologia, dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento, università degli Studi di Verona, in occasione di Welfair 2026, la fiera del fare Sanità.