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Sbarbati (UniVr): “”In fibromialgia non solo cura, ma anche assistenza””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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“La fibromialgia è un problema serio che coinvolge milioni di persone, le quali riscontrano spesso difficoltà anche nei confronti di un sistema sanitario che non sempre ne comprende le reali esigenze. È un problema che va portato dal piano individuale a quello sociale mettendo in atto presidi capaci di affrontare la condizione in modo multidisciplinare: l’obiettivo non è soltanto togliere il dolore, ma comprenderne e risolverne la causa”. Lo spiega a Roma Andrea Sbarbati, professore ordinario di Anatomia umana, sezione di Anatomia e istologia, dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento, università degli Studi di Verona, in occasione di Welfair 2026, la fiera del fare Sanità.

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