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Messina, recuperata seconda vittima del crollo a Pistunina, ancora 4 dispersi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
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MESSINA (ITALPRESS) – Sale a due il bilancio delle vittime del
crollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigili
del fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corpo
senza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la prima
vittima estratta dalle macerie nella giornata di ieri. La donna è
stata identificata dalla figlia Clelia. Proseguono senza sosta le
operazioni di ricerca delle quattro persone ancora disperse.
(ITALPRESS)

– Foto: xr6/Italpress –

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
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