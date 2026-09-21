Sole e meno caldo sull’Italia, la pioggia resiste al Sud: le previsioni meteo

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Alta pressione in arrivo, male piogge resistono al Sud. La nuova settimana vedrà infatti l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre a garanzia di una maggiore stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia, faranno tuttavia eccezione il Sud e la Sicilia, ancora interessati da una residua circolazione depressionaria responsabile delle ultime piogge. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre, e per i giorni a venire.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale e su parte del bacino del Mediterraneo. Si tratta di una vasta area semi-permanente di alta pressione di origine oceanica che, quando si estende verso est, ostacola l’arrivo delle perturbazioni atlantiche, portando tempo soleggiato e venti deboli. Questo assetto garantirà una forte stabilità atmosferica in avvio di settimana su buona parte del Paese, con prevalenza di cieli sereni e temperature ancora oltre le medie climatiche di circa 4-5 gradi. In città come Torino, Milano e Bologna sono previsti valori massimi intorno ai 28-29°C, che sfioreranno i 30°C a Firenze e Roma.

Calabria e Sicilia, al contrario, risentiranno ancora degli effetti della circolazione depressionaria in allontanamento. Questa configurazione manterrà un’instabilità residua, con la possibilità di nuove precipitazioni sia nel corso di lunedì 21 che di martedì 22.

Un generale cambio di circolazione è atteso per mercoledì 23, in concomitanza con l’equinozio d’Autunno e con l’arrivo di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa. Questo flusso d’aria porterà a un generale calo delle temperature, riallineando i valori alla media stagionale. A seguire, il cedimento dell’alta pressione permetterà l’ingresso di un nuovo fronte instabile, che interesserà inizialmente le regioni del Nord-Est per poi estendersi verso il Centro-Sud, portando nuove piogge e un generale rinforzo dei venti.

Lunedì 21. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud e sulle Isole: piogge su Calabria e Sicilia.

Martedì 22. Al Nord: soleggiato, meno caldo. Al Centro: sereno. Al Sud e sulle Isole: instabilità sparsa su Sicilia e Calabria.

Mercoledì 23. Al Nord: soleggiato, temperature in calo. Al Centro: prevalenza di tempo stabile. Al Sud e sulle Isole: rovesci su Sardegna e Sicilia.

Tendenza: impulso piovoso venerdì 25 al Centro-Sud.

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