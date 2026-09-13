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Sofia Goggia, nessun trauma in allenamento: esami nei prossimi giorni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Nessun trauma e nessun incidente per Sofia Goggia in allenamento”. Come apprende l’Adnkronos da fonti dello sci alpino, la campionessa azzurra è rientrata in anticipo dall’Argentina, dove stava svolgendo parte della preparazione con le compagne di squadra, per un malessere legato a una fase generale di affaticamento, che andrà approfondito nei prossimi giorni con tutti gli accertamenti del caso. Per la sciatrice bergamasca, bronzo in discesa alle ultime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, l’obiettivo sarà ora recuperare al meglio, senza correre rischi verso il primo appuntamento della stagione a Soelden, in Coppa del Mondo. 

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