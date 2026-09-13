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Roma, scontro frontale tra due auto a Morlupo: morta 53enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Una donna di 53 anni è morta in un incidente frontale intorno alle 21.30 di ieri, a Morlupo. Alla guida di una Nissan Micra si è scontrata con una Citroen C3 in via Campagnanese, al km 2. Ferito in gravi condizioni anche l’uomo al volante dell’altra auto, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea dove sarà anche sottoposto agli accertamenti di rito. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Riano e Castelnuovo di Porto. In corso gli accertamenti per risalire alla dinamica dei fatti. 

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