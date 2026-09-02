Smart Italia, Massimiliano Carli è il nuovo Chief Executive Officer

(Adnkronos) –

Massimiliano Carli assume il ruolo di Chief Executive Officer di smart Italia. A partire dal 1° settembre, il manager sarà responsabile della guida delle attività del marchio sul mercato italiano, con l’obiettivo di sostenerne la crescita strategica e consolidarne ulteriormente il posizionamento.

Professionista con una lunga esperienza nel settore automobilistico, nel quale opera dal 1997, Carli vanta una conoscenza approfondita sia del brand smart sia dell’universo Mercedes-Benz. Dal 2007 al 2017 ha ricoperto l’incarico di Direttore Vendite smart a Roma, assumendo successivamente la responsabilità delle vendite di Mercedes-Benz Passenger Cars, ruolo mantenuto fino al 2024.

Negli ultimi due anni e mezzo è stato Head of Branch Roma Salaria di Autotorino, uno dei principali gruppi italiani attivi nella distribuzione automobilistica.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)