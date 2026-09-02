Bancali usati e nuovi
Cronaca

Smart Italia, Massimiliano Carli è il nuovo Chief Executive Officer

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Massimiliano Carli assume il ruolo di Chief Executive Officer di smart Italia. A partire dal 1° settembre, il manager sarà responsabile della guida delle attività del marchio sul mercato italiano, con l’obiettivo di sostenerne la crescita strategica e consolidarne ulteriormente il posizionamento. 

Professionista con una lunga esperienza nel settore automobilistico, nel quale opera dal 1997, Carli vanta una conoscenza approfondita sia del brand smart sia dell’universo Mercedes-Benz. Dal 2007 al 2017 ha ricoperto l’incarico di Direttore Vendite smart a Roma, assumendo successivamente la responsabilità delle vendite di Mercedes-Benz Passenger Cars, ruolo mantenuto fino al 2024. 

Negli ultimi due anni e mezzo è stato Head of Branch Roma Salaria di Autotorino, uno dei principali gruppi italiani attivi nella distribuzione automobilistica. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma alla fiera internazionale del turismo congressuale

1 Dicembre 2022
Prima Porta, arresto 41enne

Prima Porta, arresto 41enne trovato in possesso di una pistola rubata e di droga

26 Luglio 2022

Rifiuti, Bruognolo (Lega): No alla discarica alla Falcognana

23 Febbraio 2022

Caso Garlasco, parla l’ex pm Pezzino: “Ho chiesto io di archiviare Sempio”

13 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno