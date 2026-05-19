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Sla, neurologo Padovani: “Medicina di prossimità mette al centro le persone”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “La medicina delle prossimità è importante soprattutto nella sclerosi laterale amiotrofica e, in generale, crea un ecosistema che risponde non tanto alla malattia, ma ai bisogni assistenziali della persona con malattia. Si tratta di un cambio di paradigma e di prospettiva che porta al centro di tutto il sistema le persone con diverse malattie ma con bisogni che, a volte, sono comuni”. Così Alessandro Padovani, direttore della Clinica Neurologica dell’università degli Studi di Brescia, intervenendo oggi nel Salone d’Onore della Triennale di Milano alla presentazione di ‘Ovunque vicini – Assistenza specialistica per le persone con Sla’, il nuovo modello promosso da Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) in partenariato con Fondazione Serena, Centri clinici Nemo, e realizzato con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri – ministro per le Disabilità, a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, e con il contributo di Intesa Sanpaolo. 

“L’ecosistema che dobbiamo costruire non va centrato sulla malattia, ma sulle persone e i loro bisogni assistenziali – spiega il neurologo – Più che cercare terapie miracolose si vuole creare le condizioni affinché le persone possano vivere anche con la malattia nel miglior modo possibile”. 

Il progetto promosso da Aisla punta proprio in questa direzione. “Ovunque vicini – conclude Padovani – testimonia che questo è possibile e che la strada è quella che abbiamo individuato: portare il sistema nelle case anche grazie alle tecnologie e all’intelligenza artificiale. Il sistema sanitario deve essere parte integrante anche di attività all’interno delle abitazioni. I pazienti devono sentirsi curati, protetti e accuditi nei loro bisogni anche nelle loro case”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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