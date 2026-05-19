Alcaraz salta Wimbledon: “Non sono in grado di competere”

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Carlos Alcaraz salta Wimbledon. Oggi, martedì 19 maggio, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà allo Slam londinese, a cui arrivava dopo la finale persa contro Jannik Sinner lo scorso anno, a causa dell’infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha già costretto a saltare Madrid, gli Internazionali d’Italia e il prossimo Roland Garros.

“Il mio recupero sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per competere, motivo per cui devo ritirarmi dallo swing sull’erba al Queen’s e a Wimbledon”, ha scritto Alcaraz in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, “sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile!”.

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