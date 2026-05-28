Caldo allenta la morsa sull’Italia, oggi solo una città da bollino arancione

(Adnkronos) – Il caldo allenta la sua morsa sull’Italia, dopo la giornata di ieri che è stata caratterizzata da afa e alte temperature, con bollino rosso a Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. L’allerta scende già da oggi, venerdì 29 maggio, come emerge dall’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute.

Per la giornata di oggi, il bollettino prevede quindi un unico bollino arancione (livello 2 di allerta) per la città di Genova e una pioggia di 20 bollini gialli (livello 1), e già 6 bollini verdi per Bari, Campobasso, Milano, Palermo, Trieste e Venezia.

Bollini verdi che saliranno a quota 8 sabato 30 maggio (con l’aggiunta di Genova e Catania), mentre per le restanti 19 città (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo) è previsto ancora un bollino giallo.

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